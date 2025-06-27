¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-DeNA(27Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¡£¸òÎ®Àï¤ò½ª¤¨¤Æ4°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤Ï¡¢2°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ëDeNA¤òËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨ÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.34¤ò¸Ø¤ë»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£º£µ¨DeNA¤È¤Ï2ÅÙÂÐÀï¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥ÁêÀ­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢¸òÎ®ÀïºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬ÂÔË¾¤Îº£µ¨Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥íHR´Þ¤à4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÎÌöÆ°¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ