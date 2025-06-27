木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村さ～～ん！】木村拓哉が一番食べたい「お取り寄せしたい餃子」を決めよう！」を更新。木村が選ぶお取り寄せ餃子No.1を発表したほか、最近の人生初経験話も語った。 （関連：【映像あり】木村拓哉、冷凍餃子を手慣れた手つきで焼く） 同企画は、スタッフが厳選して全国から取り寄せた冷凍餃子から木村が今後お取り寄せしたいお気に入りを見つけるという企画。木村は「すごく美