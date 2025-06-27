◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６８８ヤード、パー７２）海外メジャー帰りの河本結（２６）＝リコー＝が８バーディー、２ボギーの６アンダー６６をマークし、単独首位発進を決めた。予選落ちに終わった前週の全米女子プロ選手権の悔しさをぶつけ、今季初勝利へ逃げ切る。全米女子オープン２勝で今季日本ツアー初参戦の笹生優花（２４）＝アース製薬＝は１５番