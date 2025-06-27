◆米大リーグカージナルス―カブス（２６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの今永昇太投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のカージナルス戦で左太もも裏肉離れによる戦線離脱から約１か月半ぶりに先発登板。５回１安打無失点３奪三振１四球と圧巻の投球を見せ、４勝目の権利を得た。鈴木誠也外野手は「３番・右翼」でスタメン出場した。今永は初回、先頭のドノバンに対し１４５キロの直球を続けて