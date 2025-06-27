ニューヨーク証券取引所（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比404.41ドル高の4万3386.84ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長の人選をにらんだ金利低下への期待から、買い注文が優勢だった。イスラエルとイランの停戦維持も投資家心理を支えた。トランプ米大統領は、早期利下げに慎重なパウエルFRB議長の後任人事の検討を進めていると