限定グッズなど販売ソフトバンクのお膝元にまさかの出店!?球団創設90周年の阪神が福岡市にポップストアを開店する。阪神球団公式によると、球団創設90周年記念POP UP STORE「TEAM SHOP CLUBHOUSEキャナルシティ博多OPA STUDIO店」は、福岡市のキャナルシティ博多に27日午前10時にオープン。7月3日まで出店予定で、福岡限定のフェイスタオルや先行発売する限定グッズ、90周年記念グッズが販売されるという。90周年記念でオー