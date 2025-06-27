高感度で洒落ていて落ち着きがある――。それが中目黒のイメージだが、昨今は港区にあるような成熟した大人の感性に響く、煌びやかな店が増えた。象徴する４軒をご紹介。１．焼き鳥と世界料理の邂逅を堪能する大人の秘密基地『Bird Lab.』ビル入り口にマンションのようなインターホンがある。「501」を押せば、ロックは解除目黒川沿いのオフィスビル最上階に目立つ看板も出さず潜む、このロケーションにまず心ときめく。入店はイン