タレントの柏木由紀（33歳）が、6月26日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。“異性の部屋で見てしまうところ”について語った。この日、「異性の部屋、どこを見ちゃう？」と聞かれた柏木は、「テーブルに置いてあるリモコンが、はしっこに、サイズごとにちゃんときちんと並べる人いるじゃないですか。あれちょっと息苦しいな…」と告白。これに、お笑いコンビ・レインボーの池田直人は