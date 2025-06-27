NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3348.00（+4.90+0.15%） 金８月限は続伸。時間外取引では、米大統領が次期連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の早期指名を検討としたことが支援要因になったが、利食い売りに上値を抑えられた。その後は、ドル安が下支えとなった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、米耐久財受注の急増などを受けて戻りを売られたが、米国債の利回りが低下し、ドル安が再開すると、押