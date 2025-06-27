NY株式26日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均43386.84（+404.41+0.94%） S＆P5006141.02（+48.86+0.80%） ナスダック20167.91（+194.36+0.97%） CME日経平均先物39855（大証終比：+355+0.89%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。Ｓ＆Ｐ５００は終値ベースでの最高値にあと一歩と迫った。ＩＴ・ハイテク株も堅調に推移し、ナスダックも上昇。貿易協議はまだ未知数なも