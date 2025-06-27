オンラインカジノ問題で賭博容疑で書類送検されていた巨人のオコエ瑠偉外野手（27）と増田大輝内野手（31）を東京地検は26日、不起訴とした。不起訴を受けて巨人はコメントを発表し「2人は今後、社会貢献活動などに積極的に取り組むことによって、改めて社会的責任を果たしてまいります」と球団内での指導を徹底するとした。プロ野球では開幕までに8球団で計16人の利用が判明。埼玉県警も賭博容疑で西武の選手ら5人を書類送