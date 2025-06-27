Ｊ１清水エスパルスは２６日、ホーム・柏戦（２８日）に向け三保で一部非公開調整。前節のアウェー・名古屋戦（２１日）でＪ１初ゴールを決めたＦＷ千葉寛汰（２２）が、Ｊ１初のホーム弾に意欲を見せた。アイスタでは昨年の天皇杯・三菱重工長崎戦で得点しているが、Ｊ１リーグ戦で決めれば初。「（アウェーより）もっと気持ちがいいと思う。２試合連続で取れば認められると思うし、満足せずに狙いたい」。２戦連発は期限付き