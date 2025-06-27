TOKIOが解散を発表して一夜明けた26日、11年の東日本大震災以降もグループとさまざまな交流を続けてきた福島県に対し、松岡昌宏（48）がこの日までに直接謝罪の電話をしていたことが明らかになった。県は松岡と城島茂（54）の2人に「解散後も変わらず福島県を応援していただきたい」と連携継続を望んでおり、県民からも同調する声が上がっているという。◇◇◇愛する福島県へ、電撃解散をわびた。松岡は21年に県