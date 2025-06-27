エンプレス杯1着テンカジョウ（牝4＝岡田）はサンライズジパングの回避で繰り上がった帝王賞（7月2日、大井）には向かわ新潟大賞典11着パラレルヴィジョン（牡6＝国枝）は七夕賞（7月13日、福島）、レグルスS10着サーマルソアリング（牝5＝藤原）は阿蘇S（7月13日、小倉）へ。2頭ともにキャロットファームが発表。