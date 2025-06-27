この漫画は、作者・れむこ・育児漫画(@remc0gram)さんと息子の慣らし保育の初日から、園生活に慣れてくるまでのエピソードを描いた作品です。『慣らし保育日記』第1話をごらんください。 ついに慣らし保育が始まった作者・れむこさん。初日はあっさりと保育園へ行った息子さんに、拍子抜けしあます。翌日の保育園も何の問題もなく預けることができました。ところが3日目からどことなく様子が変わります。 ©remc