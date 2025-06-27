阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２６日、甲子園室内での全体練習に参加し、２７日・ヤクルト戦（神宮）での“リーグ戦再開弾”を予感させた。球団日本選手では８４年・掛布雅之以来となる、両リーグ最速２０号まであと一本。得意の神宮で量産体制に入り、本塁打王タイトル獲得への吉兆とする。再び始まる戦いへ、準備は整った。練習を終えた佐藤輝の姿からは自信と風格が漂う。報道陣に囲まれると、威勢のいい第一声が飛び出し