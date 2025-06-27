新潟県長岡市の磯田達伸市長は6月25日、会見で近年増加しているカスタマーハラスメント対策に向けた取り組みを進めると発表しました。顧客がその立場を悪用して従業員に対し、理不尽なクレームや暴力を振るうなどするカスタマーハラスメント、通称カスハラ。長岡市が昨年9月にすべての長岡市職員を対象に行った調査では、過去2年間に「カスタマーハラスメントを受けた」と回答した職員は約3割にのぼりまし