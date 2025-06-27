セ・パ両リーグは２７日からリーグ戦が再開する。交流戦を借金２で終えた阪神は神宮でのヤクルト３連戦に臨む。阪神での現役時代だった１９８５年に１２勝を挙げて日本一に貢献した中田良弘氏（６６）＝デイリースポーツ評論家＝が、２年ぶりのリーグ優勝を目指す古巣に戦い方のポイントを挙げた。◇◇交流戦明けから後半戦に向けて、投手陣で一番の課題となってくるのは、リリーフ陣の整備だろう。先発ローテは村上