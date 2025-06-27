米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２５日（日本時間２６日）に放送され、元スターダムの白川未奈が再びビッグチャンスを手に入れた。３月末でスターダムを退団して米メジャー団体入り。移籍後初の好機となった５月２５日のＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥоｒＮоｔｈｉｎｇ」では、ＡＥＷ世界女子王者トニー・ストームに敗れてベルト奪取はならなかったが、存在感を示した。その後はトニーと共闘。ビッグイベント「ＡＬ