ボクシングの元世界３階級制覇王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がユーチューブチャンネル「八重樫東のやえちゃんねる」で、８日に行われたＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王座統一戦を取り上げた。試合はＷＢＣ王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が、ＩＢＦ王者・西田凌佑（六島）の棄権による６ラウンド終了ＴＫＯで勝利を収めて王座統一に成功。その中谷は、来年に世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのドリ