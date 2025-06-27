有職菓子司として、京都で約300年以上歴史を歩んできた笹屋伊織と、JAL（日本航空）がコラボレーションし、地域の一次産業の活性化と和菓子職人の育成に取り組んでいる。1716（享保元）年創業、笹屋伊織別邸・イオリカフェ（京都市下京区）全国流通が難しい食材や廃棄予定の食材を活用し、新たな価値を創出する和菓子を共同開発。昨年（2024年）8月、奄美大島のドラゴンフルーツを使用した生菓子に続く第二弾は、『美方大納言