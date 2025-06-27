日本テレビの親会社である日本テレビホールディングスは２６日、元ＴＯＫＩＯの国分太一（５０）によるコンプライアンス違反問題を受け、外部有識者で構成される「ガバナンス評価委員会（仮称）」を設置すると発表した。日テレが国分の事案を把握した以降の対応について、人権擁護や国民の知る権利、テレビ局の説明責任の観点から評価し、同社に提示する。委員長には証券取引等監視委員会・前委員長の長谷川充弘弁護士が就任