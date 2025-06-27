※経済指標 【米国】 ＊GDP確報値（第1四半期）（前期比年率）21:30 結果-0.5％ 予想-0.2％改定-0.2％ ＊個人消費 結果0.5％ 予想1.2％改定1.2％ ＊GDP価格指数 結果3.8％ 予想3.7％改定3.7％ ＊PCEコア価格指数 結果3.5％ 予想3.4％改定3.4％ ＊米新規失業保険申請件数（6月21日週）21:30 結果23.6万人 予想24.3万人前回24.6万人（24.5万人から修正） ＊失業