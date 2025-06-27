セ・パ両リーグは２７日からリーグ戦が再開する。交流戦を借金２で終えた阪神は神宮でのヤクルト３連戦に臨む。阪神での現役時代に、通算２０６４安打を放った藤田平氏（７７）＝デイリースポーツ評論家＝が、２年ぶりのリーグ優勝を目指す古巣に戦い方のポイントを挙げた。◇交流戦の中盤以降、阪神打線はつながりを欠いているように見えた。最近１０試合の数字を見ると、１試合平均９安打を放ちながら、同得点は２・