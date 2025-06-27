NY株式26日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均43371.95（+389.52+0.91%） ナスダック20169.39（+195.84+0.98%） CME日経平均先物39790（大証終比：+290+0.73%） 欧州株式26日終値 英FT100 8735.60（+16.85+0.19%） 独DAX 23649.30（+150.97+0.64%） 仏CAC40 7557.31（-0.85-0.01%） 米国債利回り 2年債 3.711（-0.070） 10年債 4.248（-0.043） 30年債 4.811