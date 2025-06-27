女子児童の下着を盗撮し、SNSで共有した疑いで教員が逮捕された名古屋の小学校で、緊急の保護者説明会が開かれました。名古屋市の小学校教員・森山勇二容疑者（42）は、女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループチャットで共有した疑いで逮捕されました。森山容疑者が勤務していた小学校の校長「行事の写真や子どもたちが活動する写真を撮影していました」学校では教頭に次ぐナンバー3の「主幹教諭」で、校外学習中に盗撮したとみら