今年2月に結成された新グループ『B&ZAI』（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本郄克樹、鈴木悠仁、川粼星輝、稲葉通陽）の初ライブ「B&ZAI LIVE 2025 First Beat」が26日、横浜・ぴあアリーナMMにて開催され、MC中に囲み取材を行いました。 【写真を見る】【B&ZAI】初ライブ開催橋本涼「絶対この事務所でデビューしてやろうぜ！」リーダーは「今野大輝」に決定STARTO ENTERTAINMENT所属、初の8