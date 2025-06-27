NY株式26日（NY時間14:16）（日本時間03:16） ダウ平均43381.60（+399.17+0.93%） ナスダック20178.42（+204.87+1.03%） CME日経平均先物39795（大証終比：+295+0.74%） 欧州株式26日終値 英FT100 8735.60（+16.85+0.19%） 独DAX 23649.30（+150.97+0.64%） 仏CAC40 7557.31（-0.85-0.01%） 米国債利回り 2年債 3.713（-0.068） 10年債 4.250（-0.041） 30年債 4.814