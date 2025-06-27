NY株式26日（NY時間13:11）（日本時間02:11） ダウ平均43329.77（+347.34+0.81%） ナスダック20129.89（+156.34+0.78%） CME日経平均先物39740（大証終比：+240+0.61%） 欧州株式26日終値 英FT100 8735.60（+16.85+0.19%） 独DAX 23649.30（+150.97+0.64%） 仏CAC40 7557.31（-0.85-0.01%） 米国債利回り 2年債 3.728（-0.053） 10年債 4.261（-0.029） 30年債 4.824