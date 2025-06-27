福岡県警城南署は26日、福岡市城南区の住民宅固定電話に同日午後2時ごろ、おいを名乗る男から「店のトイレでバッグをなくした。その中に会社の大切な資料があった」などと言われた後、店員をかたる男から個人情報などを聞かれる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。
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