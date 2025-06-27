日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」最終回が２６日、放送。ダウンタウンの浜田雅功と松本人志がＭＣを務め、１９９３年１０月にスタート。３２年にわたり、放送回数１３８３回を数えた長寿番組は、主役である浜田と松本の２人が最後まで登場することはなく、幕を閉じた。同番組を巡っては、２０２４年１月から松本が活動休止を発表したため、同２月１日放送回から浜田単独でＭＣを担当。今年３月に浜田も体調不良による活動休止