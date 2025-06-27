【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売 価格： 8,980円（スタンダードエディション） 9,980円（デジタルデラックスエディション） 31,980円（コレクターズエディション） ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH（デス・ストランディング2