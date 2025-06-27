【テヘラン＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イランのファテメ・モハジェラニ政府報道官は２６日、読売新聞と会見し、米国のトランプ大統領が表明した来週の協議再開について「交渉は支持する」と前向きな姿勢を示しつつ、応じるかどうかは即答を避けた。トランプ氏は２５日、オランダ・ハーグで開かれた北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議閉幕後の記者会見で、「核兵器は不要だ」と述べ、イランに核開発を断念させる考え