【リア小姓】 6月27日連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは6月27日、マンガアプリ「サイコミ」にて、羽山まなぶ氏によるマンガ「リア小姓」の連載を開始した。 「リア小姓」は、戦国時代の主人公が「メンヘラ」や「リアコ」といった、現代の若者文化に通ずる価値観を抱えながら生きる姿を描いた新感覚マンガ。主君に叶わぬ恋情を抱いた小姓が、寵愛を勝ち取るまでの物語が描かれる。 □