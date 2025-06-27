1994（平成6）年6月27日、東京外国為替市場は円買いドル売りの流れが止まらず、円相場は1ドル＝99円93銭で取引を終え、終値は戦後初めて1ドル＝100円の大台を突破した。正午前に1ドル＝99円50銭と、瞬間値で戦後最高値（写真）をつけた。現在の戦後最高値は2011年10月の1ドル＝75円32銭。