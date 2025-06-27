【「ざつ旅-That's Journey-」13巻】 6月27日 発売 価格：814円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、マンガ「ざつ旅-That's Journey-」の13巻を6月27日に発売する。価格は814円。 本作は石坂ケンタ氏が「電撃マオウ」で連載している旅マンガ。4月7日よりTVアニメが放送された。 13巻では北海道、石川県、愛知県の旅を収録しており、冬音との二人旅では能登で日本海の幸を味わう