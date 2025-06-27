【タコピーの原罪】 最速配信：Netflix、Amazon Prime Video、ABEMAほか各プラットフォームにて6月28日より毎週土曜0時～ アニメ「タコピーの原罪」が、Netflix、Amazon Prime Video、ABEMAほか各プラットフォームにて6月28日0時より配信開始となる。 本作は2021年から「少年ジャンプ＋」で連載されたタイザン5氏のマンガが原作。「このマンガがすごい！2023」