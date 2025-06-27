【ダンダダン 第2期】 放送開始日：7月3日より毎週木曜深夜0時26分～ 放送局：MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠ほか 最速配信：TV放送後、各配信サイトにて アニメ「ダンダダン 第2期」が、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠ほかにて7月3日深夜0時26分より放送開始となる。最速配信はTV放送後、各配信サイトに