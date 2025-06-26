日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）の最終回が２６日、放送された。ＭＣを務めていたダウンタウンの２人、松本人志、浜田雅功はエンドロールには名前が流れたが、ともに出演せず。スタジオではなく１２人のゲストが自動車４台に分乗して、ダウンタウンや番組の思い出を語る構成。１９９３年１０月に放送開始し３２年間続いた番組が終了した。事前にはサプライズがあるとの予想もあったが、意外な展開にネ