読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」の最終回が２６日、放送された。新たに収録したダウンタウンの出演シーンはなかった。同番組は１９９３年１０月にスタートし、のべ１３８３回が放送された。この日は“３２年間のウラ話大放出僕らのダウンタウンＤＸ”と題し、勝俣州和やさらば青春の光・森田哲矢らが４台の車に別れ、ドライブをしながら思い出を語った。浜田雅功が療養中の収録だったとみられる。エンディン