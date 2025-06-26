世界のTOP18チームが集うネーションズリーグの予選ラウンド第2週、ブルガリア大会。前回大会で銀メダルの日本代表（世界ランク6位）は前回決勝で敗れたフランス（世界ランク2位）に3-2（25-22、19-25、22-25、25-20、15-11）で勝利。オリンピック™連覇中の強豪を相手にフルセットの激闘を制し、今大会通算4勝2敗とした。【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程スタメンはセッターに大宅真樹