◆米大リーグロッキーズ１―８ドジャース（２５日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース大谷翔平投手（３０）が２５日（日本時間２６日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し２打数１安打、２四球と打撃妨害で４出塁をマークした。３戦連発となるアーチこそ出なかったが、自己最多５４発を放った昨季に並ぶペースの２７本塁打でレギュラーシーズンの半分を折り返し。投手調整も本格化してい