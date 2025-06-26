Limited Sun Blaze！スバルは、2025年3月13日に、「クロストレック」の新たな特別仕様車「Limited Sun Blaze Edition」を発表しました。販売店ではどんな反響があるのでしょうか。リミテッド・サン・ブレイズ！【画像】超カッコイイ！ スバルの「リミテッド・サン・ブレイズ」！を画像で見る（55枚）クロストレックは、コンパクトなボディやスポーティなデザイン、本格的なSUV性能を併せ持ち、街乗りからアウトドアシーンま