◆プロボクシング▽ＷＢＡ女子世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・黒木優子（判定３―０）同級３位・鈴木なな子●（６月２６日、東京・後楽園ホール）ＷＢＡ女子世界ミニマム級タイトルマッチで、王者・黒木優子（３４）＝真正＝が、同級４位鈴木なな子（２５）＝横浜光＝を３―０（９９―９１、９８―９２、９７―９３）の判定で下し、初防衛に成功した。サウスポーの黒木は、初回からオー