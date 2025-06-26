元世界4階級王者で、右目の網膜はく離で現役引退したばかりの田中恒成氏（30）が、元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）のYouTube「前向き教室」に出演。現世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）の強さの秘密を一言で説明した。井岡一翔にWBO世界スーパーフライ級タイトルマッチで敗れた後、田中は現世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）とスパーリングを行う。「やっ