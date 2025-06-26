慶応大の田中浩一郎教授と米ハドソン研究所研究員の長尾賢氏が２６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米軍によるイランの核施設に対する攻撃について議論した。田中氏は、トランプ米大統領がこの攻撃を広島、長崎への原爆投下になぞらえたことに着目し、「（イラン側は）自分たちはそんなにひどいことをされる存在だったのかと相当衝撃を受けたと思う」と分析した。長尾氏は「この爆撃が成功したかどうかは、今後イラ