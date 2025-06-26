日本オリンピック委員会は２６日、都内で理事会を開き、スピードスケートと自転車で夏冬五輪７大会に出場した橋本聖子元五輪相を新会長に選んだ。任期は２年。病気療養中で退任した山下泰裕元会長のあとを継ぎ、ＪＯＣでは初の女性会長となった。会見での主な一問一答は以下の通り。―理事会で訴えたこと。「東京大会は本当に困難な状況でありました。だからこそ日本がやることができた意義と価値というものをさらにムーブ