映画『F1（R）／エフワン』を引っ提げて、主演を務めるブラッド・ピットが緊急来日。26日、丸の内ピカデリー DOLBY CINEMAで来日舞台挨拶が行われ、「日本に来られてうれしい」と喜びをにじませた。【写真】ブラピ、中尾明慶におひねり!?『トップガン マーヴェリック』などで知られるジョセフ・コシンスキー監督最新作である本作は、F1（R）の全面バックアップのもと制作され、世界各国の本物のサーキットで映画史上類を見ない