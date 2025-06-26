カシオ計算機は7月4日より、鳥取県若桜町観光協会／鳥取県地域教育推進局と共同で、スマートフォン向けアプリ「MEGURUWAY（メグルウェイ）」を活用したスタンプラリー企画の第2弾「若桜町よくばりロマン紀行 SEASON2」を開始する。若桜町の観光スポットが満載の「よくばりロマン紀行 SEASON2」。四季折々の風景と歴史ある街並みが楽しめる○7月19日開催の若桜町納涼花火大会では体験キャンペーンも「MEGURUWAY」は、スマートフォン