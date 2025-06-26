話題となった『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）が終了した。スタートから13年をかけて三度目のシリーズが終わり、早くもロスを訴える人が続出している。【画像】それぞれが選んだ「未来」がまた観たい！「和平さん」みたいな人と付き合いたい鎌倉を舞台に、4人きょうだいの「長倉家」と、隣人となったテレビ局ドラマプロデューサーの吉野千明（小泉今日子）が織りなすホームドラマではあるのだが、今までのホームド